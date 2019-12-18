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Электровелосипед складной Formula SMART 24 колесо 36В 350Вт 8Ач литий ионный аккумулятор
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Раньше были отзывы о товаре, сейчас не могу найти. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Гость
 
Спасибо большое!!!Быстро оформили заказ,оперативно отправили!!!Качественно менеджер помог розобратся с нужными деталями!!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Гость
 
Отличное обслуживание. Быстрый ответ. Полная информация. Велосипед отличного качества. А после эксплуатации будет известно позже. Спасибо за хорошую работу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
микола
 
поставлю отзив після заказу а так нічого ще незнаю 
 
 
 
 
 
 
 
 
Александр
 
Быстрый выход на связь и быструю, качественную доставку.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Электровелосипед складной Formula SMART 24 колесо 36В 350Вт 8Ач литий ионный аккумулятор

Код товара: 1010501
Производитель: Украина
11500 грн
Есть в наличии
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Электровелосипед складной Formula SMART 24 колесо 36В 350Вт 8Ач литий ионный аккумулятор

Представленная украинскими производителями в 2019 году модель электровелосипеда складного Formula SMART 24 – оказалась приятной новинкой для всех поклонников данного вида средств. Яркий и привлекательный стильный дизайн – не последние преимущества универсальной модели, использование которой не имеет границ.

Качественные технические и конструкционные характеристики, в совокупности с такими же качественными комплектующими, на которые распространяется гарантия 18 месяцев – залог длительности эксплуатации. В причинах комфортной езды - набор с передним мотор-колесом 36В 350Вт, способствующий достижению максимальной скорости 32 км/час, акумуляторная батарея на раме 10Ач, заряд которой позволяет осуществлять пробег 25-50 км. Возможность складывания самой модели, как и снятия батареи со стальной рамы – среди отличительных признаков.

Универсальность заключается еще и в том, что модель одинаково пригодна и комфортна для роста от 130 см и до 170 см.

В качестве дополнительных элементов – стойка (подножка), крыло, и помимо сумки под сиденьем, еше и корзина. Купить модель можно по доступной стоимости и в Киеве, и в Харькове.

Электро комплектация:

  • Сумка под сиденьем;
  • Набор с передним мотор-колесом 36В 350Вт - макс скорость 32 км/час, ручка газа поворотная, индикатор зарядки; 
  • Аккумуляторная батарея на раме 8Ач на элементах 18650 - пробег 25-50 км, не меньше 800 циклов разряда/заряда; 
  • Зарядное устройство 42,0 В 2 А 
  • Гарантия на велосипед до 12 мес.

Вело комплектация:

  • Тип Складные
  • Пол Универсальный
  • Рама сталь, складная
  • Вилка сталь, жесткая
  • Вынос Сталь 200мм
  • Шатуны Сталь квадрат 40Т
  • Втулка задняя Сталь, тормозная, 14G, 36H, 16Т
  • Покрышки Wanda 24x1,95
  • Седло Formula 265x172 мм
  • Дополнительно крыло; стойка (подножка); корзина
  • Вес (кг) 15,1
  • Предназначение Везде
  • Вес велосипедиста, кг до 90
  • Год 2019
  • Диаметр колес 24"
  • Размер рамы 15"
  • Руль Сталь 600мм
  • Каретка Картридж
  • Втулка передняя сталь 14G 36H
  • Обода алюминий
  • Тормоза задний ножной (тормозная втулка)/передний (V-brake)
  • Педали пластик, на подшипнике
  • Багажник сталь
  • Гарантия 18 мес. на раму, 18 мес. на оборудование. Действует сеть сервисных центров
  • Подходит на рост, см 130-170
 

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