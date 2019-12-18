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Представленная украинскими производителями в 2019 году модель электровелосипеда складного Formula SMART 24 – оказалась приятной новинкой для всех поклонников данного вида средств. Яркий и привлекательный стильный дизайн – не последние преимущества универсальной модели, использование которой не имеет границ.
Качественные технические и конструкционные характеристики, в совокупности с такими же качественными комплектующими, на которые распространяется гарантия 18 месяцев – залог длительности эксплуатации. В причинах комфортной езды - набор с передним мотор-колесом 36В 350Вт, способствующий достижению максимальной скорости 32 км/час, акумуляторная батарея на раме 10Ач, заряд которой позволяет осуществлять пробег 25-50 км. Возможность складывания самой модели, как и снятия батареи со стальной рамы – среди отличительных признаков.
Универсальность заключается еще и в том, что модель одинаково пригодна и комфортна для роста от 130 см и до 170 см.
В качестве дополнительных элементов – стойка (подножка), крыло, и помимо сумки под сиденьем, еше и корзина. Купить модель можно по доступной стоимости и в Киеве, и в Харькове.
Электро комплектация:
Вело комплектация:
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