Электровелосипед складной Formula SMART 24 колесо 36В 350Вт 8Ач литий ионный аккумулятор

Представленная украинскими производителями в 2019 году модель электровелосипеда складного Formula SMART 24 – оказалась приятной новинкой для всех поклонников данного вида средств. Яркий и привлекательный стильный дизайн – не последние преимущества универсальной модели, использование которой не имеет границ.

Качественные технические и конструкционные характеристики, в совокупности с такими же качественными комплектующими, на которые распространяется гарантия 18 месяцев – залог длительности эксплуатации. В причинах комфортной езды - набор с передним мотор-колесом 36В 350Вт, способствующий достижению максимальной скорости 32 км/час, акумуляторная батарея на раме 10Ач, заряд которой позволяет осуществлять пробег 25-50 км. Возможность складывания самой модели, как и снятия батареи со стальной рамы – среди отличительных признаков.

Универсальность заключается еще и в том, что модель одинаково пригодна и комфортна для роста от 130 см и до 170 см.

В качестве дополнительных элементов – стойка (подножка), крыло, и помимо сумки под сиденьем, еше и корзина. Купить модель можно по доступной стоимости и в Киеве, и в Харькове.

Электро комплектация:

Сумка под сиденьем;

Набор с передним мотор-колесом 36В 350Вт - макс скорость 32 км/час, ручка газа поворотная, индикатор зарядки;

Аккумуляторная батарея на раме 8Ач на элементах 18650 - пробег 25-50 км, не меньше 800 циклов разряда/заряда;

Зарядное устройство 42,0 В 2 А

Гарантия на велосипед до 12 мес.

Вело комплектация:

Тип Складные

Пол Универсальный

Рама сталь, складная

Вилка сталь, жесткая

Вынос Сталь 200мм

Шатуны Сталь квадрат 40Т

Втулка задняя Сталь, тормозная, 14G, 36H, 16Т

Покрышки Wanda 24x1,95

Седло Formula 265x172 мм

Дополнительно крыло; стойка (подножка); корзина

Вес (кг) 15,1

Предназначение Везде

Вес велосипедиста, кг до 90

Год 2019

Диаметр колес 24"

Размер рамы 15"

Руль Сталь 600мм

Каретка Картридж

Втулка передняя сталь 14G 36H

Обода алюминий

Тормоза задний ножной (тормозная втулка)/передний (V-brake)

Педали пластик, на подшипнике

Багажник сталь

Гарантия 18 мес. на раму, 18 мес. на оборудование. Действует сеть сервисных центров

Подходит на рост, см 130-170

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